Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifenstecher in Bitburg unterwegs

Bitburg (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 01.10.2019, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 02.10.2019, 07.40 Uhr wurde an einem blauen Transporter mit einem unbekannten Gegenstand in beide Reifen auf der Beifahrerseite eingestochen. Das Fahrzeug war in der Tatzeit auf dem rechtsseitig gelegenen Parkstreifen in der Straße Am Markt abgestellt.

Im gleichen Tatzeitraum wurde in der Thilmanystraße an einem Fahrzeug zerstochene Reifen und eine Beschädigung des Lacks entlang der Fahrerseite gemeldet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



