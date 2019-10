Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gaststätte

Sankt Aldegund ( Mosel ) (ots)

In der Nacht vom 02. auf den 03.10.2019 kam es zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Straße "Am Moselstausee" in Sankt Aldegund. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch ein seitliches Terrassenfenster Zugang zu der Gaststätte und brachen zwei dort befindliche Spielautomaten auf. Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Tel.06542/98670

pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell