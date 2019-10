Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitsüberwachung

Platten (ots)

Am 03.10.2019 wurde von mehreren Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B50 am sogenannten "Plattener Berg" durchgeführt, da es dort in der jüngeren Vergangenheit zu mehreren schweren Verkehrsunfällen kam.

Im Zeitraum von 18.00-19.00 Uhr wurden insgesamt elf Fahrzeugführer kontrolliert, die ihre Fahrzeuge mit einer überhöhten Geschwindigkeit durch die dortige 70km/h-Zone führten.

Beim Tagesschnellsten wurde eine Geschwindigkeit von 99km/h gemessen. Es wurden acht Verwarnungs- und drei Bußgeldverfahren eingeleitet.

