Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Smart beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Smart Fortwo, der am Montag zwischen 09.30 und 16.20 Uhr in der Tübinger Allee in Sindelfingen-Ost am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

