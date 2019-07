Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusatz zur ots-Meldung POL-MK: Dachstuhlbrand (ots vom 22.07.2019-12:21)

Schalksmühle (ots)

Zeugen gesucht Bei einem Dachstuhlbrand In der Lieth brannte ein leerstehendes Haus. Der hinzugezogene Sachverständige geht von vorsätzlicher und/oder fahrlässiger Brandstiftung aus. Nach bisherigen Ermittlungen sollen in der Woche vor dem Brand Personen im und um das leerstehende Gebäude gesehen worden sein. Die Polizei in Halver (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des beschädigten Hauses In der Lieth, insbesondere in der Nacht des Montags, 22.07.2019, nach 03:00 Uhr, geben?

