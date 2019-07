Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter flüchtet mit Münzgeld

Iserlohn (ots)

Räuberischer Diebstahl bei Backwerk Am heutigen Morgen gegen 07:57 Uhr, nahm ein Mann zwei Brötchen und wollte diese an der Kasse bezahlen. Als die Angestellte die Kasse öffnete, griff der Unbekannte in die Kasse und entnahm Münzgeld. Als die 20 jährige Kassiererin dies zu unterbinden versuchte, schubste der Täter sie weg und verletzte die Iserlohnerin leicht. Der Täter flüchtete mit dem Geld über die Wermingser Straße in Richtung Hohler Weg. Personenbeschreibung: Männliche Person, ca. 185 cm, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart, schwarze Kappe, blaues T-Shirt, kurze Hose Sachdienliche Hinwiese zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

