Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Alsenbrück-Langmeil (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 80-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis befuhr am Dienstagnachmittag die Kreisstraße 39 von Sippersfeld nach Alsenbrück-Langmeil und missachtete an der Kreuzung mit der Landesstraße 401 die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kleintransporters. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, seine 76-jährige Beifahrerin sowie der 24-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden alle drei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in zwei Krankenhäuser gebracht.

