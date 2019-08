Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kinder im Verkehrsraum

Lauterecken (ots)

Auch die Polizei begleitet mit Beginn des Schuljahres die Kinder durch den Verkehrsraum. Dabei stehen überwiegend die Eltern im Fokus der Ordnungshüter. Sie fahren die Kids nicht selten möglichst nahe an die Schule oder den Kindergarten. Wenn sie knapp in der Zeit sind fahren sie auch schon mal schneller als erlaubt oder in der Nähe der Kinderstätten geboten. Immer wieder werden Kinder im absoluten Halteverbot aussteigen gelassen. "In den nächsten Tagen sind wir an den Grundschulen präsent", so Arno Heeling, der Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken. "Die Verkehrsregeln wurden zum Schutze der Kinder installiert und sind gerade deshalb insbesondere von den Eltern zu beachten." In einigen Familien müssen die morgendlichen Abläufe noch geordnet werden. Wer fährt das Kind? Wer hat den Kindersitz im Wagen? Wie bekommen die Großeltern den Kindersitz, wenn sie den Schüler an der Schule abholen sollen? Fragen die geklärt werden müssen, denn ein Kindersitz kann nicht "herbeigezaubert" werden. Wenn er bei der Polizeikontrolle nicht vorhanden ist, hat man bezüglich der Weiterfahrt des Kindes ein Problem. In den ersten Schultagen wurden bereits Kontrollen durchgeführt in Meisenheim, Lauterecken, Wolfstein und Sankt Julian.

