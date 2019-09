Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schwer verletzt musste der Rettungsdienst am Samstag einen 57-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er in der Nacht zum Samstag in Besigheim von einem bislang unbekannten Täter mutmaßlich geschlagen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der 57-Jährige gegen 04.00 Uhr zusammen mit einem 51 Jahre alten Mann in der Kirchstraße aufgehalten. Dort begegneten sie auf Höhe einer Schule einer dreiköpfigen Personengruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau. Aus noch ungeklärten Gründen soll ein Mann aus der Gruppe im weiteren Verlauf unvermittelt auf die beiden Männer zugegangen sein und mit der Faust in das jeweilige Gesicht geschlagen haben. Der 57-Jährige wurde dadurch schwer und sein 51 Jahre alter Begleiter mutmaßlich leicht verletzt. Nach dem Angriff machte sich der Unbekannte zusammen mit den beiden anderen noch unbekannten Personen aus dem Staub. Die Gruppe soll im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sein. Zur Tatzeit trug der Täter dunkle Haare, ein weißes Oberteil und einen Vollbart. Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, in Verbindung zu setzen.

