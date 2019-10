Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Prüm (ots)

Am Freitag, den 04.10.2019 kam es gegen 17:00 Uhr auf der A60, Prüm in Fahrtrichtung Bleialf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Aus noch ungeklärten Gründen musste ein vorausfahrender niederländischer Motorradfahrer abbremsen. Ein 55-jähriger niederländischer Motorradfahrer, welcher sich hinter diesem befand, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einem Kontakt zwischen den beiden Motorrädern kam. Der vorausfahrende Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach Beendigung der Unfallermittlungen und nach ambulanter Versorgung der Verletzungen konnten die Motorradfahrer ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell