Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Audi-Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf A60 und flüchtet

Bitburg (ots)

Am Samstag, 05.10.2019 gegen 14:20 Uhr wurde ein Autofahrer, der auf der A60 aus Richtung Prüm kommend in Fahrtrichtung Wittlich unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Bitburg von einem anderen Pkw-Fahrer genötigt und von der Fahrbahn abgedrängt. Das Fahrzeug des Geschädigten kollidierte daraufhin mit der Leitplanke, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Audi mit GG-Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

