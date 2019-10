Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfälle mit Schwerverletzten in Bremervörde und Rotenburg ++ Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs ++ Randalierer leistet Widerstand

Rotenburg (ots)

Bremervörde. Am 19.10.2019 befuhr ein 21-jähriger Bremervörder gegen 03.45 Uhr mit seinem Pkw die L123/ Harsefelder Straße von Hesedorf in Richtung Bremervörde. In einer Linkskurve fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und streifte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum. Er geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen weiteren Straßenbaum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Ortsfeuerwehren Bremervörde, Hesedorf und Bevern befreiten den schwer verletzten Fahrer unter Einsatz von Rettungsgerät aus dem Fahrzeug. Er wurde von Notfallsanitätern und Notarzt des DRK Bremervörde versorgt und ins Oste-Med-Klinikum Bremervörde eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rotenburg. Am 19.10.2019 befuhr ein 49-jähriger Pkw-Führer aus Stade um kurz vor 14:00 Uhr die Bundesstraße 75 aus Richtung Sottrum kommend in Fahrtrichtung Rotenburg. In Höhe des Weichelsees kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben und gegen einen Straßenbaum. Ersthelfer befreiten den Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug. Dieser wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt und Rettungssanitäter in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Da dieser zunächst qualmte, rückte die Freiwillige Feuerwehr Rotenburg aus und löschte den Pkw ab. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 75 durch die Polizei für mehr als eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

Sottrum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 19.10.2019, gegen 21:00 Uhr, in der Bremer Straße ein Mercedes mit Bremer Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrzeugführer händigte den Polizeibeamten einen rumänischen Führerschein aus, bei dem diese Fälschungsmerkmale feststellten. Da der Fahrer nicht im Besitz einer echten Fahrerlaubnis war, leiteten die Polizeibeamten mehrere Strafverfahren ein. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Scheeßel. Am 20.10.2019 wurde der Polizei um kurz vor 03:00 Uhr ein Randalierer in einer Gaststätte in Sothel mitgeteilt. Laut Mitteilung sollte die männliche Person Gäste einer dort stattfindenden Veranstaltung bedrohen. Als die erste Streifenwagenbesatzung der Rotenburger Polizei kurz nach der Meldung eintraf, wurde der Mann durch dortige Personen bereits festgehalten. Bei der folgenden Personalienfeststellung leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte sie. Bei der Person handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Fintel. Aufgrund der Widerstandshandlungen und der Aggressivität des Mannes wurden ihm Handfesseln angelegt und er wurde mit Unterstützung weiterer eingetroffener Einsatzkräfte zunächst dem Diakonieklinikum Rotenburg zugeführt. Da der Verdacht bestand, dass sich die Person unter dem Einfluss berauschender Mittel befand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Mann verhielt sich weiterhin aggressiv und wurde, nach kurzer Untersuchung im Krankenhaus, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

