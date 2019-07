Polizei Aachen

POL-AC: Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Simmerath (ots)

Zwei leicht Verletzte forderte gestern Abend gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße / Ecke Straucher Straße.

Ein 34-jähriger Autofahrer hatte zu spät gemerkt, dass mehrere Autos vor ihm gebremst hatten. Er fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf und löste damit eine Kettenreaktion aus. Zwei davor wartende Autos wurden so ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt also vier Pkw beschädigt.

Verletzt wurden dabei eine 19-jährige und eine 57-jährige Autofahrerin, beide aus Simmerath. Beide kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (pk)

