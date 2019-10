Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unter Drogen auf dem E-Roller ++ Auto im Wald aufgebrochen ++ Radfahrer bei Sturz verletzt ++ Mit dem Joint in der Hand hinter dem Lenkrad ++

Rotenburg (ots)

Unter Drogen auf dem E-Roller

Zeven. Beamte der Zevener Polizei haben am Dienstagnachmittag in der Gartenstraße die Fahrt eines 21-jährigen Mannes mit seinem E-Roller gestoppt. Obwohl er zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass er mit seinem elektrisch betriebenen Fortbewegungsmittel nicht unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnehmen darf, hielt sich der 21-Jährige nicht daran. Auf der Polizeiwache musste er eine Blutprobe abgeben.

Auto im Wald aufgebrochen

Groß Meckelsen. Unbekannte haben am Dienstagmittag einen im Wald am Volkensener Weg geparkten Wagen aufgebrochen. Zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Fahrertür eines Peugeot ein und suchten im Innenraum und im Handschuhfach nach Beute. Mit der Sonnenbrille der geschädigten Besitzerin verschwanden die Diebe unerkannt.

Radfahrer bei Sturz verletzt

Rotenburg. Nach einem plötzlichen Schwindelanfall ist ein 73-jähriger Radfahrer am Dienstagmittag im Hirtenweg gestürzt. Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Mann wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Mit dem Joint in der Hand hinter dem Lenkrad

Rotenburg. Mit einem Joint in der Hand ist ein 27-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Wagen in der Harburger Straße unterwegs, als ihn die Polizisten stoppten. Beim Herausgeben von Führerschein und Fahrzeugschein konnten die Beamten bereits intensiven Cannabisgeruch durch das geöffnete Fenster wahrnehmen. Der spezielle Duft verstärkte sich, als der Fahrer aufgefordert wurde seine Fahrertür zu öffnen. Im Fußraum lag ein frisch verglimmter Joint. Im Gespräch mit den Polizisten räumte der Mann ein, bereits am Nachmittag gekifft zu haben. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Jugendliche heben Gullydeckel aus Schächten

Sittensen. Die Sittensener Polizei ermittelt derzeit gegen drei Jugendliche, die im Verdacht stehen, im Ortskerne mehrere Gullydeckel aus den Schächten gehoben zu haben. Verkehrsteilnehmer hatten am Dienstagabend Gefahrenstellen in der Straße Im Ostetal, in der Friedrichstraße, in der Liegnitzer Straße und in Kolberger Straße gemeldet. Ein Autofahrer sei am Abend mit seinem Fahrzeug über einen offenen Schacht gefahren. Ein Schaden ist dabei glücklicherweise nicht entstanden. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von mindestens acht ausgehobenen Gullydeckeln aus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ein. Weitere sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/594140.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell