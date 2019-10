Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: LKW-Unfall auf der A1 - Vollsperrung in Richtung Bremen

Sittensen A1 (ots)

Gemarkung Gyhum - In den Nachmittagsstunden des gestrigen Dienstags sorgte ein LKW-Unfall für eine Vollsperrung der Hansalinie in Richtung Bremen. Unter den drei beteiligten Fahrzeugen befand sich ein mit Schweinen beladener LKW, was die Bergemaßnahmen unter besondere Herausforderungen stellte. Diverse Fachfirmen sind derzeit immer noch damit beschäftigt die Tiere und Fahrzeuge zu bergen.

Wegen Bauarbeiten auf der BAB 1, staute sich der Verkehr in Richtung Bremen. Der 28-jährige Fahrzeugführer eines mit Schweinen beladenen LKW erkannte das Stauende kurz hinter der Anschlussstelle Bockel zu spät und fuhr einem weiteren Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davorstehenden LKW geschoben. Glücklicherweise war es dem Unfallverursacher im letzten Moment noch gelungen ein Ausweichmanöver einzuleiten. Hierdurch fiel der Aufprall erheblich glimpflicher aus, sodass er keine schwerwiegenden Verletzungen erlitt. Die beiden anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Leider kam es infolge des Unfalles auch zu Verletzungen bei den mehr als 80 geladenen Schweinen. Die Tiere wurden unter Aufsicht des Veterinäramtes Rotenburg fach- und sachgerecht umgeladen, bzw. von ihren Leiden erlöst.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei derzeit auf mehr als 120.000 Euro.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Vollsperrung bis in die frühen Morgenstunden bestehen bleiben wird.

Aktuell staut sich der Verkehr noch auf bis zu 5 Kilometer Länge.

