Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kunde entdeckt vermissten Mann tot auf Parkplatz ++

Rotenburg (ots)

Kunde entdeckt vermissten Mann tot auf Parkplatz

Zeven-Aspe. Am Montagvormittag ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Zum Hochkamp der Leichnam eines seit zwei Tagen vermissten 67-jährigen Mannes aus dem Landkreis Uelzen gefunden worden. Ein Kunde hatte den reglosen Mann gegen 10 Uhr am Steuer seines geparkten Transporters bemerkt und sofort Rettungskräfte verständigt. Eine Notärztin konnte vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. Bislang liegen der Zevener Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Beamten haben eine Todesursachenermittlung eingeleitet.

