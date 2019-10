Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall an der Einmündung - Drei Menschen verletzt ++ 18-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ 40-Jähriger Autofahrer nach Kollision mit Pferd verletzt ++ Unachtsam aus der Hofeinfahrt ++

Rotenburg (ots)

Unfall an der Einmündung - Drei Menschen verletzt

Abbendorf. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Hesedorfer Straße und der K 238 sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin war gegen 15 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der Kreisstraße von Abbendorf in Richtung Hesedorf unterwegs. Als die Frau nach links in Richtung Borchel abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Volvo einer 44-jährigen Autofahrerin. Nach der Kollision wurde der Volvo gegen den im Einmündungsbereich wartenden VW Bus eines 55-Jährigen geschoben. Die Unfallverursacherin zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fahrerin des Volvo und ihre 16-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über 20.000 Euro.

18-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Heeslingen. Am Montagmorgen ist ein 18-jähriger Radfahrer vor dem Kreisverkehr in der Marktstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der junge Mann hatte die Straße gegen 7.30 Uhr überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Toyota einer 42-jährigen Autofahrerin geachtet. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

40-Jähriger Autofahrer nach Kollision mit Pferd verletzt

Visselhövede. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pferd ist ein 40-jähriger Autofahrer am frühen Montagmorgen verletzt worden. Der Mann war gegen 6 Uhr früh auf der Kreisstraße 207 in Richtung Nindorf unterwegs, als das Tier unerwartet über die Straße lief. Der Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Wie es dem Pferd geht, ist nicht bekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Unachtsam aus der Hofeinfahrt

Elsdorf. Beim Verlassen einer Hoffeinfahrt in der Dorfstraße ist eine 64-jährige Autofahrerin am Montagmorgen mit einem Lieferwagen kollidiert. Die Frau hatte gegen 8 Uhr nach links auf die Kreisstraße 142 in Richtung Elsdorf abbiegen wollen. Dabei übersah sie den Kleintransporter eines 55-jährigen Autofahrers. Die 64-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Visselhövede. Am Montagabend hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei die Fahrt eines 15-jährigen Rollerfahrers in der Straße Auf der Loge gestoppt. Der junge Mann war dort gegen 22 Uhr deutlich zu schnell unterwegs. Weil er nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist und keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Motorroller besitzt, leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Drogenfahrt ohne Führerschein

Visselhövede. Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss ist ein 24-jähriger Autofahrer am späten Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Den Beamten war der Audi des jungen Mannes im Gegenverkehr der Goethestraße aufgefallen. Auffällig suchte der Fahrer schnell das Weite. Die Polizisten erkannten diese Absicht und verfolgten das Fahrzeug bis in die Worthstraße. Dort versuchte der Fahrer zu Fuß zu entkommen. Die Beamten waren jedoch schneller und nahmen ihn zunächst in Gewahrsam. Schnell stellte sich heraus, dass der 24-Jährige vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte. Einen Führerschein besitze er auch nicht, so der Mann gegenüber der Polizei. Er musste auf der Polizeiwache in Rotenburg eine Blutprobe abgeben.

Vandalismus in der Fußgängerzone

Bremervörde. Unbekannte haben am späten Montagabend in der Brunnenstraße vor einer Drogeriefiliale eine Telefonzelle beschädigt. Sie schlugen gegen 23.30 Uhr die oberen Seitenscheiben ein und machten sich dann aus dem Staub. Trotz einer Fahndung konnte die Polizei die Vandalen nicht ergreifen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04761/99450 an die Bremervörder Polizei.

Einbruch in leere Werkstatt

Breddorf. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in leeres Werkstattgebäude an der Hauptstraße eingedrungen. Dazu hatten sie eine Metalltür aufgehebelt. Aus einem Nebenraum nahmen die Unbekannten mehrere Elektrogeräte und einen hochwertigen Werkzeugwagen mit.

Laubeneinbrecher kochen sich eine Mahlzeit

Rotenburg. Mit einem Spaten haben Unbekannte in der Nacht zum Montag im Kleingartenverein an der Bremer Straße eine Gartenlaube aufgebrochen. Dort suchten sie nach Beute und kochten sich anschließend eine Mahlzeit. Mit vollem Magen, einer Einkaufstasche, Lebensmitteln und Besteck verließen sie das Vereinsgelände.

Polizei bittet nach Sachbeschädigungen um Hinweise

Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen ist es auf dem Parkplatz eines Fachgeschäfts für Büroartikel an der Mühlenstraße vermehrt zu Sachbeschädigungen gekommen. Dort wurden Parkplatzschilder und auch Fahrräder aus Halterungen gerissen und auf dem Gelände verteilt. Unter Telefon 04261/9470 bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Vandalen.

