POL-ROW: ++ Mann bedroht Passant mit Messer ++ Radfahrer missachtet Vorfahrt ++ Radfahrer übersehen ++ Einbruch in Bungalow ++ Unbekannte schlitzen Cabriodach auf ++ Betrügerei mit Steam-Karten ++

Rotenburg (ots)

Mann bedroht Passant mit Messer

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist ein 30-jähriger Rotenburger in der Großen Straße von einem zunächst unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Nachdem er in einem Backshop einen Kaffee getrunken habe, sei der 30-Jährige auf dem Fußweg in Richtung Geranienbrücke gegangen. Dort sei ihm der Unbekannte entgegengekommen und habe sich direkt vor ihn gestellt. Nach kurzem Wortwechsel habe der Unbekannte plötzlich ein Klappmesser gezogen und es in Richtung des Rotenburgers gehalten. Der Angegriffene flüchtete in einen nahegelegenen Imbiss und informierte von dort die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten im Stadtgebiet nach dem Angreifer. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten die Beamten einen 28-jährigen, der Polizei bestens bekannten Mann ergreifen. Bei ihm fand man das beschriebene Klappmesser. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar.

Radfahrer missachtet Vorfahrt

Elsdorf. Am Mittwochmorgen ist ein 26-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lange Straße/Poststraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Mann hatte einer 30-jährigen Autofahrerin gegen 6.45 Uhr die Vorfahrt genommen, als sie mit ihrem Skoda nach rechts in die Poststraße abbiegen wollte. Der Radfahrer kam zu Fall, verletzte sich dabei und ging nach der Unfallaufnahme zum Arzt. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Radfahrer übersehen

Rotenburg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto im Einmündungsbereich Wiesenstraße/Verdener Straße ist am frühen Morgen ein 24-jähriger Mann verletzt worden. Ein 63-jähriger Autofahrer hatte gegen 6.45 Uhr von der Wiesenstraße in die Verdener Straße abbiegen wollen und dabei vermutlich den von links kommenden Radler übersehen. Bei dem Sturz zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht zu. Durch die Kollision entstand nur geringer Sachschaden.

Kellereinbrüche

Zeven. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende aus dem Keller eines Mehrparteienhauses am Brakeweg einen Akkuschrauber und Werkzeug gestohlen. Wie sie dort hineinkamen, ist noch unklar. Sie brachen zwei Vorhängeschlösser zu den Kellerabteilen auf und verschwanden dann mit der Beute.

Einbruch in Bungalow

Zeven. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Bungalow am Hagebuttenweg eingebrochen. Dazu hebelten sie ein seitlich gelegenes Fenster zum Wohnzimmer auf. In der Wohnung gingen die Einbrecher auf die Suche nach Beute. Gefunden haben sie vermutlich nicht das Richtige.

Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Westerwalsede. Beim Einbruch in einen Bungalow an der Straße Scheelen Hoff haben unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen Bargeld und Schmuck erbeutet. Auf der blickgeschützten Rückseite des Hauses hebelten sie zuvor die Terrassentür zum Badezimmer auf. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt.

Zwei Einbrüche im Wohngebiet Sieks Wiesen

Elsdorf. Am späten Dienstagabend sind unbekannte Täter in unmittelbarer Nähe der Autobahnanschlussstelle Elsdorf im Wohngebiet Sieks Wiesen in zwei Häuser eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Terrassentür drangen sie in eine Doppelhaushälfte ein. In der Wohnung öffneten die Unbekannten alle Schränke und suchten oberflächlich nach Beute. Bislang ist nicht bekannt, ob sie etwas mitgenommen haben. In der Nachbarschaft brachen sie ebenfalls in ein Wohnhaus ein. Auch hier war es eine aufgehebelte Terrassentür, durch die sie sich den Zugang verschafften. Vermutlich haben die Täter hier ebenfalls nichts gestohlen.

Unbekannte schlitzen Cabriodach auf

Visselhövede. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf dem Gelände eines Automobil-Centers an der Süderstraße das Stoffdach eines Porsche Cabriolets aufgeschnitten. Von der Rücksitzbank nahmen sie eine blaue Herren-Stoffjacke mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Betrügerei mit Steam-Karten

Visselhövede. Mit einer wieder aufgewärmten Betrugsmasche haben unbekannte Täter am Dienstag mehrere hundert Euro ergaunert. Kurz nach 17 Uhr meldete sich ein Unbekannter als Mitarbeiter der Lottozentrale bei einem Schreibwarengeschäft an der Großen Straße. Es gäbe Probleme mit den Bezahlcodes von Guthabenkarten des Online-Dienstes Steam, so der Anrufer. Deshalb müsse die Mitarbeiterin umgehend die Codes der Karten freirubbeln und sie telefonisch mitteilen. Der Betrüger hatte damit Erfolg. Insgesamt wurden 17 Codes à fünfzig Euro übermittelt.

Falsche Polizisten blitzen ab

Wilstedt. Am späten Mittwochabend haben sich falsche Polizeibeamte bei zwei Wilstedter Bürgern am Telefon gemeldet. Einer 73 Jahre alten Frau und einem 75-jährigen Mann wurde berichtet, dass es im Wilstedter Pappelweg einen Überfall gegeben habe. Zu weiteren Mitteilungen kam der Anrufer nicht. Die Senioren verhielten sich genau richtig. Sie beendeten das Gespräch sofort.

