Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Eine neue Weste für die Polizisten im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

Seit den letzten Tagen hat sich das Bild der Polizistinnen und Polizisten im Kreis Euskirchen ein wenig verändert.

Der Waffen- und Gerätewart der Kreispolizeibehörde Euskirchen, Frank Stork, hat die neuen Einsatz-Westen ausgeteilt. Die Beamtinnen und Beamten tragen sie bereits bei ihrem täglichen Dienst.

Bekleidungsingenieure des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste in NRW haben diese taktische Überziehweste entworfen, die die Polizisten im Kreis Euskirchen und in ganz NRW zusätzlich schützen soll und in der sie ihre Ausrüstungsgegenstände bequem unterbringen können.

Alles zu den Westen finden Sie hier: https://fcld.ly/fllpz7q

