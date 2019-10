Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Foto-Fahndung nach Betrüger - Polizei bittet um Mithilfe

53879 Euskirchen (ots)

Am 18.07.2019 gegen 16.40 Uhr entwendete ein unbekannter Täter die Debitkarte eines Mannes (53) aus Euskirchen. Der Tatverdächtige auf dem Foto hob Geldsummen ab und tätigte vielfältige Einkäufe. Insgesamt wurde eine Summe im unteren vierstelligen Euro-Bereich ausgegeben.

Die Polizei Euskirchen fragt: Wer kennt diesen Tatverdächtigen? Hinweise und Beobachtungen bitte telefonisch an 02251 / 799-582 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

