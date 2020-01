Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb greift zu

Hamm-Mitte (ots)

Opfer eines Wechseltricks wurde ein 69-Jähriger am Dienstag, 21. Januar, im Treppenhaus eines Ärztehauses an der Werler Straße. Gegen 10 Uhr sprach der Unbekannte sein Opfer an und fragte, ob er Münzgeld wechseln könnte. Der Mann aus Hamm öffnete sein Portemonnaie und gab ihm das Wechselgeld. Kurze Zeit später stellte er fest, dass ihm Geldscheine fehlten. Der gesuchte Trickdieb ist etwa 40 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hat einen dunklen Teint und dunkelbraune Haare. Er trug eine dunkle Stoffhose und dunkle Schuhe. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(hei)

