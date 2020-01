Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht: Taschendiebe!

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 21. Januar, waren in der Hammer Innenstadt Taschendiebe unterwegs. In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr kam es zu vier Diebstählen, die sich vermutlich alle im Bereich des Westentors und der Weststraße ereigneten.

Die jeweils aus Hamm stammenden weiblichen Opfer bemerkten erst später den Diebstahl ihrer Geldbörsen und brachten ihn bei der Polizei zur Anzeige. In einem Fall wurde sogar die ganze Handtasche aus dem Aufbewahrungsnetz eines Rollstuhls geklaut.

Die Polizei Hamm warnt vor Taschendieben, die auch gerne Tricks benutzen, um ihre Opfer abzulenken. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unter einem Vorwand ansprechen! Tragen Sie Wertsachen stets nah am Körper und lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt! Lassen Sie eine Handtasche nicht unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen liegen! Auch eine Geldbörse in einer Einkaufstasche oder oben auf einem Korb ist leichte Beute für Taschendiebe.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

Weitere Tipps zur Prävention von Taschendiebstahl und die Beschreibungen der verschiedenen Ablenkungsmanöver von Taschendieben finden Sie hier: http://url.nrw/Z2L

