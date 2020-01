Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 21. Januar, auf dem Herringer Weg in Höhe der Einmündung Dortmunder Straße wurde eine 30-jährige Radfahrerin aus Hamm leicht verletzt. Gegen 9.10 Uhr fuhr die Radfahrerin stadtauswärts auf dem Radweg des Herringer Wegs. Dabei stieß sie im Einmündungsbereich mit einer 66-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, die vom Herringer Weg nach rechts abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell