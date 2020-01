Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geschädigter lobt Belohnung aus

Hamm-Pelkum (ots)

Drei Unbekannte überfielen in der Nacht von Mittwoch, 25. Dezember 2019, auf Donnerstag, 26. Dezember 2019, eine Spielhalle an der Kamener Straße in Pelkum.

Der Geschädigte setzt nun für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro aus.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Die ursprüngliche Pressemeldung mit der Beschreibung der Tatverdächtigen vom 26.12.2019 lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4477826

