Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Spielothek - Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Drei Unbekannte überfielen in der Nacht von Mittwoch, 25. Dezember auf Donnerstag, 26. Dezember auf der Kamener Straße eine Spielothek. Zunächst betraten gegen 00.30 Uhr zwei der Täter die Lokalität. Nach ungefähr 10 Minuten betrat der dritte Räuber das Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich noch drei weitere Kunden in der Spielhalle auf. Kurz darauf forderte die 58-jährige Angestellte alle Anwesenden auf zu gehen. Dieser Aufforderung kamen die drei Personen nach. Die späteren Straftäter blieben in den Räumlichkeiten. Bei anschließenden Reinigungsarbeiten drehte sich die Mitarbeiterin um, nachdem sie angefasst wurde. Ein maskierter Mann stand vor ihr, der sie zu Boden stieß. Er forderte sie zur Herausgabe des Kassenschlüssels auf. Das Opfer wurde zur Toilette gezerrt. Der Tatverdächtige und die beiden Männer verließen im Anschluss mit einem Sack die Örtlichkeit und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Täter ist circa 185 - 190 cm groß, trug einen Drei-Tage-Bart und hatte kurze dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer grau-grünen Jacke und ein dunkles Base-Cap. Der Zweite ist ungefähr 170 - 175 cm groß, hatte keinen Bart und hatte ebenfalls kurze dunkle Haare. Er trug eine rote Base-Cap. Der Dritte ist schätzungsweise 165 - 170 cm groß, besaß einen Kinn- und Oberlippenbart und trug eine dunkle Base-Cap, eine blaue Jogginghose und weiße Schuhe. Die Geschädigte wurde an der Lippe verletzt. Die Räuber nahmen Geldkassetten aus den Spielautomaten mit. Über die Beutehöhe kann noch keine Angabe gemacht werden. Am 23. Dezember befanden sich die drei Banditen bereits zuvor bis nachts in der Spielothek. Zu der Zeit hat sich ein weiterer Kunde einen Gewinn auszahlen lassen. Die drei Kunden in der Tatnacht als auch der Gewinner werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell