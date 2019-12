Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in einen Getränkemarkt

Hamm - Heessen (ots)

Am Mittwoch, 25.12.2019, in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 07.00 Uhr wurde in einen Getränkemarkt in der Straße Im Landwehrwinkel eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufschneiden der an der Aussenfassade angebrachten Metallbleche Zugang zum Markt. Hier wurde ein Tresor in einem Büroraum aufgebrochen und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Ein zweiter Tresor wurde vor dem Getränkemarkt aufgefunden. Ein Aufbruchversuch des zweiten Tresors scheiterte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

