Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkene Autofahrerin beschädigt Verkehrszeichen

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstagnachmittag (24. Dezember) verlor eine alkoholisierte Hyundaifahrerin aus Hamm auf dem Alten Uentroper Weg die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie auf den Papenweg abbiegen wollte. Hierbei fuhr sie gegen ein Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Die 68-Jährige war zuvor mit ihrem Auto in Richtung stadtauswärts unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde die Rentnerin leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Huyndai musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.(es)

