Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Sakristei

Hamm-Werries (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, versucht in die Sakristei einer Kirchengemeinde auf dem Alten Uentroper Weg einzubrechen. Sie hebelten erfolglos an einem Fenster. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

