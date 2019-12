Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in eine Tierarztpraxis an der Ostenallee

Hamm - Osten (ots)

Am Montag, 23.12.2019, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 24 Uhr wurde versucht, in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis an der Ostenallee einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten dazu, die Zugangstür zur Praxis aufzubrechen. Dieser Versuch scheiterte, der Sachschaden wird auf 250 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

