Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch am Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 23.12.2019, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 23.30 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bockumer Weg eingebrochen. Unbekannte Täter brachen die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, kann nicht angegeben werden. Der Sachschaden wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell