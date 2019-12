Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall auf der Nordstraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße wurde am Montagnachmittag (23. Dezember) ein 47-jähriger Motorrollerfahrer aus Hamm leicht verletzt. Gegen 16.40 Uhr war eine 40-jährige Golffahrerin, ebenfalls aus Hamm, auf der Ritterstraße in Fahrtrichtung Brüderstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Nordstraße/ Ritterstraße stieß sie mit dem motorisierten Zweiradfahrer zusammen. Dieser hatte zuvor die Nordstraße in Richtung stadtauswärts befahren. Der Biker wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.(es)

