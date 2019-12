Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 21-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Pedelec-Fahrerin am Montag, 23. Dezember, an der Kreuzung Lange Straße / Weißenburger Straße / Im Josefswinkel. Gegen 17.10 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrrad die Lange Straße in Richtung Westen, als sie mit dem Mercedes eines 48-jährigen Mannes aus Hamm zusammenstieß. Dieser beabsichtigte mit seinem Pkw, von der Weißenburger Straße nach links in die Lange Straße einzubiegen. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (mw)

