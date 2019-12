Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lübstorf (ots)

Wenige Minuten nach Mitternacht des 17. Dezember wurde die Gadebuscher Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Lübstorf gerufen. Als die eingesetzten Streifenbeamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, wurde der schwerverletzte 35-jährige Fahrer des alleinbeteiligten Opel bereits medizinisch in einem RTW behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte der Mann in der Alten Dorfstraße die Kontrolle über seinen Opel verloren, kollidierte infolgedessen mit einem Baum und kam in einen Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 13.500 EUR. Als es die medizinische Versorgung zuließ, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem Fahrer durch. Das Ergebnis betrug 1,55 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

