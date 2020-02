Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln) Fußgängerin lebensgefährlich verletzt 18.2.20, 7.30 Uhr

Fluorn (ots)

Eine 85 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagmorgen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war den Ermittlungen der Polizei zufolge auf der Rötenberger Straße außerhalb von Fluorn zu Fuß unterwegs, als ein 62-jähriger Fahrer eines Geländewagens sie aus noch unbekanntem Grund übersah. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde das Unfallopfer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Es wurde zu weiteren Untersuchungen sichergestellt.

