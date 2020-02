Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Einbruch in einen Kindergarten (14.02.2020 - 15.02.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der in der Nacht von Freitagabend bis Samstagvormittag in einen Kindergarten in der Martin-Luther-Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen in diesem Tatzeitraum an dem Kindergartengebäude das Glas einer Fensterscheibe ein. Nach dem Einstieg in die Räume des Kindergartens wurde der Kindergarten durchsucht. Entwendet wurden eine Geldkassette mit Bargeldinhalt und ein IPad des Herstellers Apple. Zumindest einer der Tatverdächtigen zog sich bei dem Einbruch eine blutende Verletzung zu.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige, ein möglicherweise benutztes Fahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell