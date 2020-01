Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag um 23 Uhr eine Mülltonne an einer Bushaltestelle in der Bahnhofsanlage in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei stand der Müllbehälter in Vollbrand. Der Brand wurde zunächst mit einem Feuerlöscher bekämpft, die Freiwillige Feuerwehr aus Schwetzingen lösche das Feuer dann endgültig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

