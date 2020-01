Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 78-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen fand ein Passant kurz nach 09.30 Uhr in der Babostraße/Ecke Albert-Ludwig-Grimm-Straße einen am Boden liegenden schwer verletzten E-Bike-Fahrer. Der 78-jährige Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert, Angehörige wurden informiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen stürzte der Radfahrer auf der eisglatten Fahrbahn ohne Fremdbeteiligung. Das E-Bike wurde sichergestellt. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei in Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell