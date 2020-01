Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Urlaubsabwesenheit ausgenutzt und eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Silvester auf Neujahr die Urlaubsabwesenheit der Bewohner eines Hauses im Erlenbachhof ausgenutzt und sind eingebrochen. Um einzusteigen zu können, wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Zimmer betreten und durchwühlt. Was tatsächlich entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

