Bundespolizeiinspektion See Warnemünde

BPOL-See: Veranstaltungshinweis

Ein Dokument

Warnemünde (ots)

Die Bundespolizeiinspektion See Warnemünde richtet am 24. August 2019 eine Benefizveranstaltung im Kurhausgarten Warnemünde zugunsten Mike Möwenherz und des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e.V aus.

Ab 14:00 Uhr können sie mehr über die Bundespolizei See erfahren. "Mein Weg zur Bundespolizei" - die Einstellungsberatung informiert. Die Kriminalprävention der Bundespolizei berät zur Sicherheit im Bahnverkehr. Einsatzmittel zum Anfassen, so z.B. Motorräder und ein Kontrollboot der Bundespolizei See.

Kinder können sich ihr Lieblingsmotiv schminken lassen und ein Knotendiplom ablegen.

Eines der Höhepunkte ist die Tombola - jedes Los gewinnt und die Erlöse gehen zugunsten Mike Möwenherz und des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e.v. .

Glanzstück der Benefizveranstaltung ist ab 17:00 das Konzert des Bundespolizeiorchesters Berlin unter Leitung von Gerd Herklotz. Sie hören geschätzte Melodien aus Film, Musicals und Operette.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion See Warnemünde

Frank Lüttjohann

Telefon: 0381-20674-110

E-Mail: Frank.Luettjohann@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

www.komm-zur-bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Warnemünde, übermittelt durch news aktuell