BPOL-See: "Alte Dame" geht auf ihre letzte Seereise

Warnemünde (ots) - Die Rede ist vom Bundespolizeischiff BP 21 "Bredstedt". Am 15. November 2018 wird das Küstenwachschiff ein letztes Mal vom Heimathafen Warnemünde in See stechen. Die Bredstedt" wurde am 5. März 1988 bei der Elsflether Werft AG in Bremen auf Kiel gelegt. Die Indienststellung erfolgte dann am 21. März 1989. Seitdem war die BP 21 "Bredstedt" als Flaggschiff des damaligen Bundesgrenzschutz See, heute Bundespolizei See, auf Nord- und Ostsee im Einsatz. Ab März 2002 erfüllten die Besatzungen der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde mit der "Bredstedt" zwischen Kühlungsborn und Ahlbeck ihren grenzpolizeilichen Auftrag. Doch nun ist es soweit. Am 15. November 2018 um 09:00 Uhr wird die "Alte Dame" nach fast 30 Jahren Einsatz auf Nord- und Ostsee den Warnemünder Stützpunkt verlassen. Am Standort Neustadt in Schleswig-Holstein vor Anker, wird die offizielle Außerdienststellung und das Einholen der Dienstflagge zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

