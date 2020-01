Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Einbruch in Firma, hoher Schaden, Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Mannheim-Waldhof (ots)

In der Zeit Samstag 13.15 Uhr bis Montag 12.30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in eine Firma in der Schienenstraße Ecke Altrheinstraße ein.

Der oder die Täter hebelten die Eingangstür zum Büro auf und gelangten so ins Innere der Firma. Hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro, außerdem wurden Wertgegenstände, u.a. Weihnachtsgeschenke und ein Laptop gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Diebstahlshöhe auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen suchen nun nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind. Diese mögen sich unter 0621 777690 melden.

