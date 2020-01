Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule - Täter ohne Diebesgut geflüchtet

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte sich ein bislang Unbekannter am Dienstag Zutritt in die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Breslauer Straße. Darin sammelte der Einbrecher eine Vielzahl von elektronische Geräten und stellte diese vor der Schule für den Abtransport ab. Dabei muss der Täter gestört worden sein, da er das Diebesgut zurückließ und ohne dieses flüchtete. Zeugen, die im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06201 10030 bei den Ermittlern des Polizeireviers Weinheim zu melden.

