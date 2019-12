Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Borken-Burlo (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr, eine Glasscheibe und die Glaseinsätze zweier Türen eines Supermarktes an der Borkener Straße einzuschlagen. Der oder die Täter verursachten zwar einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro, gelangten aber nicht in das Geschäft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

