POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus

In eine Doppelhaushälfte eingebrochen und Schmuck gestohlen wurde von Mittwoch auf Donnerstag in der Werner-Siemens-Straße in der Pforzheimer Südweststadt.

Über das im Erdgeschoss befindliche Schlafzimmerfenster ist der Einbrecher gewaltsam in das Haus eingestiegen und hat in der Folge sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchwühlt.

Dabei konnte er Schmuck erbeuten, ehe er wieder auf gleichem Weg unerkannt das Anwesen verließ.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

