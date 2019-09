Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Unfall davongefahren

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden von geschätzten 3000 Euro verursachte am Mittwoch ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Bruchsal. Der bislang Unbekannte beschädigte zwischen 09.30 und 13.15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stegwiesenstraße geparkten roten Mazda. Gegen Mittag erkundigte sich eine bislang unbekannte Frau bei der Filialleitung nach dem Besitzer eines roten Fahrzeuges. Die Frau, sowie Zeugen des Vorfalls, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

