Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Bei einem Unfall auf der Borgwedder Straße zog sich ein 18-jähriger Kradfahrer am Sonntagmittag schwere Verletzungen zu. Der junge Mann war gegen 13.10 Uhr in Richtung Venne unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Der 18-Jährige stürzte und sein Krad rutschte unter die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

