Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Schwer verletzter Motorradfahrer bei Unfall auf der Borgwedder Straße

Ostercappeln (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 15.10 Uhr ein Unfall auf der Borgwedder Straße, bei dem ein 50- jähriger Motorradfahrer schwer, sein 10-jähriger Sozius leicht und ein Fahrradfahrer (54J.) leicht verletzt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2700 Euro. Innerhalb einer Motorradgruppe befuhr der 50-Jährige (mit Sozius-Kind-) die Borgwedder Straße in Richtung Süden. Auf der Straße befand sich der 54-jährige Radfahrer, der von dem Motorradfahrer übersehen wurde. Es kam zur Kollision, beide kamen mit ihren Fahrzeugen zu Fall und verletzten sich. Die Verletzten wurden in Osnabrücker Krankenhäuser gebracht.

