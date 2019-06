Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Motorradfahrer auf Vördener Straße schwer verletzt

Bramsche (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagmittag gegen 12.55 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der junge Mann war auf der Vördener Straße unterwegs, wurde von einem Audi A6 (Fahrerin 59 J.) überholt und geriet aus nicht bekannter Ursache ins Schleudern und stürzte. Der junge Mann verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

