Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Zwei junge Männer schwer verletzt bei Unfall auf der Dalumer Straße

Bippen (ots)

Zwei 22 und 23 Jahre alte Männer wurden bei einem Unfall am Samstag gegen 17.59 Uhr schwer verletzt. Sie waren mit einem 5-er BMW auf der Dalumer Straße unterwegs und gerieten in einer Kurve ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Die beiden jungen Männer standen offensichtlich unter Alkohol und Drogen-Einfluss, so dass ihnen Blutproben entnommen wurden. Auch das Auto wurde sichergestellt. Beide Insassen kamen in ein Krankenhaus.

