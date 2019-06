Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: OSNABRÜCK - Schwer verletzt nach Unfall auf der Pagenstecherstraße

Osnabrück (ots)

Gegen 16.06 Uhr ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall auf der Pagenstecherstraße/ Klöcknerstraße, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer- nicht lebensgefährlich- verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr den Geradeausfahrstreifen der Pagenstecherstraße und bog nach rechts in die Klöcknerstraße ein. Dann überholte er links einen Skoda Fabia, der im Begriff war, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte.

